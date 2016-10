SAT.1 Gold 19:25 bis 20:15 Krimiserie Agentin mit Herz Folge: 62 Francine in Nöten USA 1986 Merken Mit einer groß angelegten und raffinierten Kampagne des sowjetischen Geheimdienstes soll der geniale Mathematiker Dr. William Towne für den KGB gewonnen werden. Zunächst wird der Wissenschaftler durch einen Doppelgänger gründlich in Verruf gebracht. Und tatsächlich fällt der gesamte amerikanische Geheimdienst auf das Manöver herein - mit einer Ausnahme: Amanda King. Die Agentin lässt sich dank ihrer Menschenkenntnis nicht so leicht hinters Licht führen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Jackson (Amanda King) Bruce Boxleitner (Lee Stetson) Martha Smith (Francine Desmond) Beverly Garland (Dotty West) Mel Stewart (Billy Melrose) Charlie Brill (Jango Hart) James Cromwell (Gregory) Originaltitel: Scarecrow and Mrs. King Regie: Paul Krasny Drehbuch: Eugenie Ross-Leming, Brad Buckner, David G. B. Brown Kamera: Edward R. Brown Musik: Arthur B. Rubinstein Altersempfehlung: ab 12