SAT.1 Gold 17:50 bis 18:35 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Folge: 79 Die Stunde des Kometen USA 1988 Jessica ist eingeladen, den Hochzeitstag von ihrer Nichte Carrie und deren Mann Leonard zu feiern. Doch Leonard hat das Datum verschwitzt, und auch Carrie ist nicht da. Stattdessen geht Jessica mit Leonard auf eine Cocktailparty seines Instituts. Dort macht sie die Bekanntschaft mit Drake Eaton, der schon kurz darauf in Leonards Ferienhaus ermordet aufgefunden wird. Schnell gerät Leonard unter Verdacht. Jessica beginnt mit den Recherchen ... Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) George DiCenzo (Seargent Kettler) Steven Ford (Drake Eaton) Robin Gammell (Dr. Thor Lundquist) Karen Grassle (Fay Hewitt) Dean Jones (Leonard Palmer) Kate McNeil (Carrie Palmer) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Shaw Drehbuch: R. Barker Price Kamera: Robert C. Moreno Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12