SAT.1 Gold 13:40 bis 14:25 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Tödliches Wasser USA 1993 In Colorado Springs macht sich Panik breit: Immer mehr Menschen weisen dieselben Krankheitssymptome auf, was Dr. Quinn hellhörig macht und die Wasserquelle der Stadt dahinter vermuten lässt. Tatsächlich zeigt eine Probe an, dass sich Quecksilber im Wasser befindet. Die Ursache dahinter scheint Hardings Erzmühle zu sein - der verbietet jedoch jeglichen Zugang zu seinem Grundstück. Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Michaela "Mike" Quinn) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Erika Flores (Colleen Cooper) Orson Bean (Brian Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Jonelle Allen (Grace) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: Chuck Bowman Drehbuch: Beth Sullivan, Sara Davidson Kamera: Roland "Ozzie" Smith Musik: William Olvis Altersempfehlung: ab 12