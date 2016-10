SAT.1 Gold 09:45 bis 10:30 Serien Bonanza Das Stimmwunder USA 1964 Merken Schon von weitem ist er auf seinem Weg nach Virginia City zu hören - der stimmgewaltige Sänger Muley Jones. Es stellt sich heraus, dass der Mann mit dem Gold in der Kehle ein entfernter Verwandter der Cartwrights ist. Doch bald gibt's Schwierigkeiten: Als Muley im Saloon ein Liedchen zum Besten gibt, platzen reihenweise Gläser und Flaschen. Muley erhält daraufhin Singverbot. Aber schließlich zeigt sich, dass seine kräftige Stimme auch ganz nützlich sein kann ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Bruce Yarnell (Muley Jones) Jerome Cowan (Mr. Thornbridge) Ken Drake (Brave Pony) Originaltitel: Bonanza Regie: John Florea Drehbuch: Robert Barron, David Dortort, Alex Sharp Kamera: Haskell B. Boggs Musik: David Rose