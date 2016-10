Hessen 23:10 bis 23:55 Krimiserie Schnell ermittelt Markus Brückner A 2010 2016-10-08 01:50 Untertitel Merken Die Leiche des Hotelmanagers Markus Brückner wird von einer Angestellten in der Waschmaschine gefunden. Viel Hass muss die Triebfeder dafür gewesen sein, ihn "zu Tode zu waschen". Also gräbt sich Angelika durch sein Umfeld bis hinein in seine Vergangenheit - vom enttäuschten Bruder und der untreuen Ehefrau bis hin zu einer Verbindung ins Rotlichtmilieu. Aber auch die ist nicht so eindeutig, wie man meinen könnte. In Brückners Vergangenheit ist es tatsächlich so wie in seinen Hotels: Die Geschichten der Menschen, die dort wohnen, sind vielschichtiger, als es aussieht - und eben manchmal sogar tödlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ursula Strauss (Angelika Schnell) Wolf Bachofner (Harald Franitschek) Andreas Lust (Stefan Schnell) Katharina Straßer (Maja Landauer) Katerina Medvedeva (Isolde Dinescu) Wolfgang S. Zechmayer (Roman Brückner) Anja Antonowicz (Aylin Göker) Originaltitel: Schnell ermittelt Regie: Michi Riebl Drehbuch: Constanze Fischer, Katharina Hajos Kamera: Josef Mittendorfer Musik: Lothar Scherpe Altersempfehlung: ab 12