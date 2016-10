Hessen 20:15 bis 21:00 Dokumentation Der Riesenotter Big Five Südamerika Ein Film von Felix Heidinger D 2012 2016-10-09 05:20 Untertitel Merken Die Expedition führt ins peruanische Tiefland, ins Dreiländereck Brasilien, Bolivien und Peru. Mit Proviant für mehrere Wochen, 300 Kilogramm Filmausrüstung und einigen Fässern Benzin macht sich das Filmteam von Felix Heidinger auf den Weg zum Manu-Nationalpark, mit dem Boot immer flussaufwärts ins Quellgebiet des Amazonas. Das Ziel sind die Riesenotter in den Altarmen des Rio Manu. In diesen Altarmen leben die Riesenotter-Familien ihr unberührtes paradiesisches Leben wie eh und je. Es gelingt, eine Familie dieser kräftigen und eleganten Fischjäger aus nächster Nähe zu beobachten, bei der Aufzucht ihrer Neugeborenen ebenso wie bei ihren Konfrontationen mit den allgegenwärtigen Kaimanen, Kämpfe, die ganz unerwartete Sieger haben. Doch die weltweite Zerstörung der Lebensräume macht auch vor Peru nicht Halt. Geführt von Wissenschaftlern der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt gelingt es dem Filmteam, die zerstörerischen Auswirkungen der Goldgräberei zu dokumentieren, neu angefacht und schlimmer denn je durch den aktuellen Goldrausch, der den Preis des Goldes in Schwindel erregende Höhen getrieben hat. Entlang des Rio Madre de Dios werden die Auswirkungen auf das Leben der Riesenotter unmittelbar spürbar: Ein Solitario, ein Riesenotter, der seine Familie verlassen hat, scheint auf der Suche nach einer neuen Heimat auf seinem Weg nicht mehr weiter zu kommen, aufgehalten durch Gifte, Zerstörung, Menschen und ihre Hunde. An dieser Stelle trifft der Film auf eine Frage, die für das Überleben der Riesenotter im Tiefland von Peru entscheidend sein wird: Kann es den Tieren, die im Alter von zwei bis drei Jahren ihre Familie verlassen müssen, um als Einzelgänger eine neue Heimat zu suchen, kann es den Solitarios gelingen, diese neuen Barrieren zu überwinden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Big Five Südamerika Regie: Felix Heidinger