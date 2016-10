Hessen 13:30 bis 15:00 Komödie Immer Ärger mit Hochwürden D 1972 2016-10-08 02:35 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Um die Pläne eines profitversessenen Geschäftsmannes zu vereiteln, der an Stelle eines Waisenhauses ein Tourismuszentrum eröffnen will, kandidiert ein streitbarer Ortspfarrer für das Amt des Bürgermeisters. Als der Bischof von den seltsamen Methoden seines Pfarrers erfährt, kommt es zu heftigen Turbulenzen. - "Immer Ärger mit Hochwürden" ist eine liebenswürdige Komödie mit Georg Thomalla, Peter Weck, Theo Lingen, Otto Schenk und Chris Roberts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Georg Thomalla (Hochwürden) Peter Weck (Thomas Springer) Chris Roberts (Rainer Kurzmann) Heidi Hansen (Beate Bessen) Theo Lingen (Bischof) Otto Schenk (Oskar) Eddi Arent (Punchen, Oberregierungsrat) Originaltitel: Immer Ärger mit Hochwürden Regie: Harald Vock Drehbuch: Harald Vock Kamera: Heinz Hölscher Musik: Gerhard Heinz Altersempfehlung: ab 6