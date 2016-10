Hessen 23:55 bis 01:25 Krimi Polizeiruf 110 Zerstörte Hoffnung D 1991 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Alexander, Schnalle, Sioux, Sabine und Grit ziehen randalierend durch die nächtliche Stadt. Sie trinken, pöbeln, provozieren, brechen Telefone auf, klauen Autoradios und zerstören Spielplätze. Schule und Lehre sind ihnen egal. Die dauernden Ermahnungen und Erziehungsmaßnahmen der Eltern verhallen im Nichts. Die Beschwerden der Anwohner bei der Polizei häufen sich. Die Oberkommissare Hübner und Zimmermann stürzen sich ins Nachtleben, um der randalierenden Bande auf die Schliche zu kommen. Diese trifft sich im Club. Alex hat Karsten, einen ambitionierten Pianisten, mitgebracht, um ihm hier das wahre Leben zu zeigen. Außerdem interessiert sich Alex für Sabine, die ihn jedoch immer wieder abweist. Sie flirtet mit Silvio, dem Einlasser des Clubs. Als Silvio die Jungs ein paar Tage später wegen Volltrunkenheit nicht in den Club lässt, hat Alex genug. Er entdeckt Silvios Moped und manipuliert es mit Unterstützung seiner Kumpels. Am Morgen stürzt Silvio mit Karsten als Sozius. Als die Clique von dem Unfall hört, wird sie nervös. Grit und Sabine sprechen nun doch mit ihren Eltern. Durch Zeugenaussagen erhärtet sich der Verdacht auf die Clique immer mehr. Beim Verhör wird Alex von seinen Freunden schwer belastet. Als er erfährt, dass Karsten nie wieder Klavier spielen können wird, bricht er zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Frohriep (Oberkommissar Hübner) Lutz Riemann (Kommissar Zimmermann) Anja Kling (Sabine Richter) Alice Carpentier (Grit Schumacher) Thomas Lawincky (Schnalle) Eduard Burza (Alexander) Volker Ranisch (Karsten) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Peter Hagen Drehbuch: Peter Hagen, Regina Weicker Kamera: Rolf Sohre Musik: Konrad Aust