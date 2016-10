Deutschlandfunk 21:05 bis 22:00 Sonstiges On stage "Banned from Utopia" (1/2). Zappas Nachlass authentisch aufgeführt Merken Im Dezember 2015 wäre der Komponist, Avantgarde- und Rockmusiker Frank Zappa 75 Jahre alt geworden. Seit 2013 bringt eine prominent besetzte Gruppe das Erbe des Ausnahmekünstlers immer mal wieder auf die Bühne, darunter die ehemaligen Zappa-Bandmitglieder Ray White (Gesang, Gitarre), Robert "Bobby" Martin (Gesang, Keyboards, Saxofon, Waldhorn), Saxofonist Albert Wing und Bassist Tom Fowler. Zusammen mit Schlagzeuger Joel Tylor und dem jungen Gitarristen Robbie Mangano waren an die 30 Jahre Zappa-Band-Geschichte in Worms versammelt und spielten Songs aus verschiedenen Schaffensperioden. Näher am Original geht es nicht mehr - the torture never stops! In Google-Kalender eintragen Moderation: Tim Schauen