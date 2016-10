Deutschlandfunk 19:15 bis 20:00 Sonstiges Dossier Projekt Smart City Merken Die smarte City ist eine Stadt, die sich den Bewohnern anpasst. Sie ist - so ihre Befürworter - ein lebendiger, denkender Organismus, der permanent mit Informationen versorgt und optimiert wird: Laternen leuchten dann, wenn jemand die Straße entlangläuft, autonom fahrende Autos bringen ihre Passagiere sicher ans Ziel; das Smart Home stimmt Heizung und Jalousien auf die Bedürfnisse der Bewohner ab und trägt so dazu bei, Ressourcen zu sparen. Die smarte Stadt ist eine Umwelt voller miteinander vernetzter Augen und Fühler, von gigantischen Computerhirnen geleitet und behütet. Dahinter steckt der Wunsch, Probleme lösen zu können, bevor sie entstehen. Doch Smart City - so die Kritiker - steht auch für ein beängstigendes Überwachungsszenario, das unser alltägliches Leben fundamental ändern und die Grenzen von persönlicher Freiheit und gesellschaftlicher Notwendigkeit verschwinden lassen könnte. Wer profitiert wirklich von der denkenden Stadt? In Google-Kalender eintragen