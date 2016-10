WDR 14:15 bis 16:15 Komödie So ist Paris F 2008 Stereo Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ein Tänzer, eine Sozialarbeiterin, ein Gemüsehändler, ein Model und ein illegal eingewanderter Kameruner: Sie alle begegnen sich in dieser Stadt, in diesem Film. Jeder hat eigene Nöte und Probleme, ob gesundheitliche, finanzielle oder amouröse. Und alle erleben sie die Stadt dabei auf ihre Weise. So ist Paris für jeden anders: aufregend oder banal und manchmal kaum zu ertragen. Alle Blickwinkel zusammen verschmelzen zu einem amüsanten und traurigen Potpourri aus Bildern, Eindrücken und Gefühlen. Und über allem strahlt der nächtliche Eiffelturm, der in dieser Liebeserklärung an die Metropole mit den Sternen um die Wette funkelt. Seit die Bilder laufen lernten, zählt Paris zu den privilegierten filmischen Schauplätzen. Ob als "Hauptstadt der Liebe", Kulisse für einen "eiskalten Engel" oder den "letzten Tango": Diese Metropole erzeugt im Film immer eine ganz spezielle Atmosphäre. Brücken, Plätze, Hinterhöfe und natürlich die Métro tragen zu einer ganz eigenen Stimmung bei, die Paris-Filmen wie "Die fabelhafte Welt der Amélie", "Diva" oder "Subway" ihr unverwechselbares Flair verleiht. Erfolgsregisseur Cédric Klapisch hat diesen Werken eine ganz persönliche Liebeserklärung hinzugefügt. Sein Stadtporträt zitiert einschlägige Klischees und unterläuft sie im selben Atemzug. Entsprechend spielt "So ist Paris" auf dem Eiffelturm und in den Katakomben, im Penthouse und auf dem Sozialamt, auf Märkten und Modenschauen, in der Sorbonne und im Straßencafé. Das erzählerische Band bei all den Schauplätzen knüpft Klapisch um den jungen Revuetänzer Pierre, gespielt von seinem Lieblingsdarsteller Romain Duris. Pierre erfährt, dass ihm wegen einer schweren Herzkrankheit nur eine geringe Überlebenschance bleibt. Der traurige Blick, mit dem er sich von seiner Stadt verabschiedet, liefert zugleich die filmische Perspektive, aus der die episodenhaft geschilderten Nöte der anderen zu hoffnungsvollen Lebenszeichen werden: Pierres Schwester Elise, eine alleinerziehende Sachbearbeiterin auf dem Sozialamt, ist zerrissen zwischen ihren Mutterpflichten und der Verwaltung des tagtäglichen Elends. Eine andere Vignette skizziert das Schicksal des Geschichtsprofessors Roland, der nach dem Tod seines Vaters aus dem Gleichgewicht gerät und seiner attraktiven Studentin Laetitia anonyme SMS-Liebesbotschaften im Stile Baudelaires schickt. Währenddessen findet in den gigantischen Markthallen von Rungis beinahe Surreales statt: Ein paar Damen vom Modezirkus verirren sich hierher und stöckeln plötzlich in mondänen Pelzmänteln zwischen endlosen Reihen von Frischfleisch umher. Und auch Markthändler sind nur Menschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juliette Binoche (Élise) Fabrice Luchini (Roland Verneuil) Romain Duris (Pierre) François Cluzet (Philippe Verneuil) Mélanie Laurent (Laetitia) Karin Viard (La boulangère) Albert Dupontel (Jean) Originaltitel: Paris Regie: Cédric Klapisch Drehbuch: Cédric Klapisch Kamera: Christophe Beaucarne Musik: Robert Burke, Loïc Dury, Christophe Minck Altersempfehlung: ab 16