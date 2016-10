ORF 1 01:50 bis 03:25 Actionfilm Die Entführung der U-Bahn Pelham 123 USA 2009 Nach John Godey Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Rasant spektakuläre Action und brisante Hochspannung von der ersten bis zur letzten Minute! Genre-Profi Tony Scott liefert Denzel Washington ('Déjà vu', 'Mann unter Feuer', Unstoppable') in seinem sehenswerten Remake von Joseph Sargents 70er-Thriller-Klassiker "Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123" einem nervenzerreißenden Katz-und-Maus-Spiel mit John Travolta aus. In der New Yorker U-Bahn-Zentrale herrscht Hochspannung. Zug Pelham 123 ist samt Fahrer und Passagieren entführt worden. Ryder, der psychopathische Anführer der Verbrecher, fordert, das Lösegeld von 10 Millionen Dollar innerhalb einer Stunde bereitzustellen. Walter Garber, langjähriger Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe, sitzt am anderen Ende der Leitung. Das Leben der Geiseln hängt von seinem Verhandlungsgeschick ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Denzel Washington (Walter Garber) John Travolta (Ryder) James Gandolfini (Bürgermeister von New York City) John Turturro (Camonetti) Luis Guzmán (Phil Ramos) Michael Rispoli (John Johnson) Victor Gojcaj (Bashkim) Originaltitel: The Taking of Pelham 1 2 3 Regie: Tony Scott Drehbuch: Brian Helgeland Kamera: Tobias Schliessler Musik: Harry Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 16