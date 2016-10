Disney Channel 23:50 bis 00:10 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Spiegelbild USA 2006 Stereo HDTV Wieder da Merken J.D. ist entsetzt: Kim ist schwanger - und das eindeutig von ihm. Außerstande, mit ihr darüber zu sprechen, sucht er Hilfe bei seinen Kollegen - ohne Erfolg. Erst als er meint, sich in einer Krebspatientin wiederzuerkennen und deren Mut bewundert, kann er sich der neuen Situation stellen... Dr. Cox beginnt, über seinen Jähzorn nachzudenken, nachdem er seinen Sohn mit Spaghetti traumatisiert hat und er vor sich einen Patienten sieht, dessen Jähzorn sein Leben zerstört hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (Hausmeister) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: John Inwood Drehbuch: Tim Hobert Kamera: Richard Davis Musik: Jan Stevens