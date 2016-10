Disney Channel 22:25 bis 22:55 Trickserie Familie Feuerstein Die Astro-Nieten USA 1961 HDTV Merken Welcher gut gebaute und kräftige Mann will nicht seine Stärke unter Beweis stellen? Fred und Barney melden sich zu einem Wettkampf an. Zumindest glauben sie das - in Wahrheit aber haben sie soeben einen Dreijahresvertrag bei der Armee unterschrieben! Sie müssen ihren Dienst antreten, und melden sich freiwillig zur ersten Landung auf dem Mond. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Flintstones Regie: Joseph Barbera, William Hanna Drehbuch: Warren Foster