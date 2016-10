Disney Channel 13:50 bis 14:20 Trickserie Phineas und Ferb Folge: 86 Jeremys Geschenk / Das Ameisenvolk USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Damit sich Candace nicht daran erinnern kann, wie Jeremys Geschenk aussah, tut sich die junge Truppe zusammen und hüpft mittels der Gedanken Maschine in Candace Unterbewusstsein. Allerdings müssen sie sich vor ihrem schrecklichen "Es" Monster in Acht nehmen. (b) Die Jungs bauen eine riesige Ameisenfarm mit riesigen Ameisen, damit sie und ihre Freunde hineingehen und am Ameisenleben teilhaben können. Candace wird auf der Suche nach ihren Brüdern aus Versehen zur Ameisenkönigin und beschleunigt die Evolution der Ameisen. Damit sich Candace nicht daran erinnern kann, wie Jeremys Geschenk aussah, tut sich die junge Truppe zusammen und hüpft mittels der Gedanken Maschine in Candace Unterbewusstsein. Allerdings müssen sie sich vor ihrem schrecklichen "Es" Monster in Acht nehmen. Die Jungs bauen eine riesige Ameisenfarm mit riesigen Ameisen, damit sie und ihre Freunde hineingehen und am Ameisenleben teilhaben können. Candace wird auf der Suche nach ihren Brüdern aus Versehen zur Ameisenkönigin und beschleunigt die Evolution der Ameisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Jay Lender, Robert F Hughes Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire Altersempfehlung: ab 6