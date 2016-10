MDR 03:40 bis 04:10 Magazin SachsenSpiegel Schwedisches Königspaar in Leipzig / Deutsch-Polnische Rettungsübung an der A4 / DFB-Pokal der Frauen in Dresden / Fußball: DFB-Pokal, Damen, 1. FFC Fortuna Dresden - VfL Wolfsburg; Abschiedsspiel von Jan Nezmar: FC Oberlausitz Neugersdorf - SG Dynamo Dresden / Triathlon: Vorbericht auf den Ironman auf Hawaii D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Schwedisches Königspaar in Leipzig / Deutsch-Polnische Rettungsübung an der A4 / DFB-Pokal der Frauen in Dresden / Fußball: DFB-Pokal, Damen, 1. FFC Fortuna Dresden - VfL Wolfsburg; Abschiedsspiel von Jan Nezmar: FC Oberlausitz Neugersdorf - SG Dynamo Dresden / Triathlon: Vorbericht auf den Ironman auf Hawaii In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Johé Originaltitel: SachsenSpiegel