MDR 20:15 bis 22:45 Show Das Beste aus 15 Jahren Krone der Volksmusik D 2012 Stereo 16:9 Merken Mit Gunther Emmerlich, Semino Rossi, Andrea Berg, Patrick Lindner, Amigos, Stefanie Hertel n Seit 1998 wurde die "Krone der Volksmusik" im Rahmen einer großen TV-Gala an die Besten der Besten vergeben und jeweils im Januar in der ARD ausgestrahlt.15 Jahre lang trafen sich die Sieger des Jahres in Chemnitz - hier wurde die "Creme de la Creme" aus Volksmusik und Schlager geehrt und gefeiert. Zahlreiche unvergessliche Momente, emotionale Überraschungen, liebevolle Laudationes und glückliche Preisträger prägten das Bild der erfolgreichen und beliebten Gala-Show, die von Gunther Emmerlich präsentiert wurde. Wir erinnern auch in der zweiten Folge des unterhaltsamen Rückblicks an die glanzvollen Höhepunkte aus 15 Jahren "Krone der Volksmusik". Mit dabei sind diesmal: Semino Rossi, Andrea Berg, Patrick Lindner, Amigos, Stefanie Hertel, Hansi Hinterseer, Nicole, Nik P., Maria & Margot Hellwig, Deutsches Fernsehballett und viele mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gunther Emmerlich Gäste: Gäste: Semino Rossi, Andrea Berg, Patrick Lindner, Amigos, Stefanie Hertel Originaltitel: Das Beste aus 15 Jahren Krone der Volksmusik