MDR 18:00 bis 18:15 Reportage Heute im Osten - Reportage Bauernland in Polenhand D 2016-10-10 03:35 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Während die ostdeutsche Landwirtschaft seit der Wende einen beispiellosen Strukturwandel erlebt hat, hat der Agrarsektor Polens eine völlig andere Entwicklung genommen: Großenteils auch zu sozialistischen Zeiten in privater Hand, galt Land in Polen lange Zeit vor Spekulation und Ausverkauf relativ sicher. Mit dem Auslaufen einer Schonfrist in diesem Jahr sollte der Landerwerb nun aber auch für Ausländer möglich werden, interessant gerade für deutsche Bewerber. Polnisches Land den polnischen Bauern, lautet nun die Devise. Warum sich die Begeisterung bei den einheimischen Bauern dennoch in Grenzen hält und wie die Erfolgsgeschichte eines deutschen Bauern im Nachbarland nun in Gefahr gerät, die Reportage beleuchtet Hintergründe und bietet Einschätzungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heute im Osten