Magazin MDR vor Ort Zwiebeln unter Dampf D 2016 2016-10-08 Zwiebelzopf oder Dampflok, Volksfest oder Eisenbahnschau - bei MDR vor Ort müssen sich die Zuschauer an diesem Wochenende nicht entscheiden, sondern bekommen beides auf einen Streich. Moderatorin Peggy Patzschke bummelt am Samstag über das älteste Volksfest Thüringens, den Weimarer Zwiebelmarkt. In diesem Jahr immerhin schon der 363. Außerdem entdeckt sie herrliche alte Loks und Waggons beim Eisenbahnfest im Bahnbetriebswerk Weimar. Wie dort aus eisernen Schrotthaufen neue Schönheiten werden und warum schon der alte Goethe unbedingt auf die Zwiebel schwor, bei diesen Ausflugstipps für das zweite Oktoberwochenende ist für jeden Geschmack etwas dabei. Moderation: Peggy Patzschke