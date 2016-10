MDR 07:30 bis 08:45 Trickfilm Das Sandmännchen - Abenteuer im Traumland D, F 2010 Stereo 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Es herrscht große Aufregung im Traumland, dem Sandmännchen wurde der Traumsand gestohlen! Dahinter steckt der Fiesling Habumar, der allen Menschen schlechte Träume bringen will. Jetzt muss schnell gehandelt werden. Gemeinsam ziehen der Sandmann, das Schlafschaf Nepomuk und der kleine, schüchterne Miko los, um die Träume zu retten. Mit seinen neuen Freunden und dem wandelbaren Fahrzeug "Rosinante" nimmt das Sandmännchen den Zuschauer mit in seine bisher unbekannte, traumhafte Welt. Volker Lechtenbrink, der bereits im Alter von 8 Jahren im Kinderfunk sprach und in den vergangenen 40 Jahren als Schauspieler, Regisseur, Intendant, Sänger und Synchronsprecher wirkte, lieh dem bekanntesten Einschlafhelfer seine sanfte, sonore Stimme. Ilja Richter ist als Habumar zu hören und Anke Engelke sang für das große Filmerlebnis ein Schlaflied. Produziert wurde "Das Sandmännchen - Abenteuer im Traumland" von Jan Bonath, scopas medien AG, in Co-Produktion mit dem RBB, MDR, NDR, KIKA und Amuse Films SA, Paris. Die Produktion wurde gefördert mit Mitteln von DFFF - Deutscher Filmförderfonds, Medienboard Berlin-Brandenburg, Hessen Invest Film, Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), FFA - Filmförderungsanstalt, MFG Baden-Württemberg, der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) und dem deutsch-französischen Filmförderabkommen Minitraité. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Volker Lechtenbrink (Sandmann) Thomas Danneberg (Toni) Bruno Renne (Miko) Ilja Richter (Habumar) Originaltitel: Das Sandmännchen - Abenteuer im Traumland Regie: Jesper Møller, Sinem Sakaoglu Drehbuch: Katharina Reschke, Jan Strathmann Kamera: Angela Poschet Musik: Oliver Heuss