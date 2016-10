MDR 05:40 bis 06:05 Trickserie Die Abenteuer des jungen Marco Polo Flucht aus Venedig D, LUX, IRL, CDN, IND 2013 Stereo 16:9 HDTV Wieder da Live TV Merken Voller Vorfreude drängt sich Marco Polo durch die Gassen von Venedig zum Hafen. Doch statt des sehnsüchtig erwarteten Vaters bekommt er nur ein Lebenszeichen von ihm: sein Reisetagebuch. Das machen ihm sein geldgieriger Vormund Raffuzio und die geheimnisvolle Prinzessin Shi La streitig. Weil er sich wehrt, soll Marco in das üble Waisenhaus der Lagunenstadt gebracht werden. Sein bester Freund Luigi kann ihn mit einem Ablenkungsmanöver im Nebel und mit Hilfe von Shi La und ihrer lustigen Fledermaus FuFu retten. Jetzt hat Marco nur noch ein Ziel: Er muss nach China reisen und seinen Vater finden. Auf der Route des Tagebuchs beginnt er - und mit ihm Luigi, Shi La und FuFu - seine Reise nach Osten als blinder Passagier an Bord eines Schiffes. Deutsche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Boris Aljinovic (Vater Niccolo) Sarah Tkotsch (Shi La) Originaltitel: The Travels Of The Young Marco Polo Regie: Lutz Stützner, Tony Loeser, Dave Barton Thomas