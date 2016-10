Dritter Fall für Hauptkommissar Jan Fabel. In Hamburg wurde ein bekannter Liedermacher ermordet, dann ein Wissenschaftler. Außer einer roten Haarsträhne hinterlässt der Täter keine Spuren am Tatort, und er scheint jeden Schritt von Kommissar Jan Fabel vorauszuahnen. Die erste Spur des Ermittlers führt in die linke Studentenszene der 1980er-Jahre und zu einem Attentat. – Nach „Wolfsfährte“ und „Blutadler“ bereits die dritte Verfilmung eines Romans von Craig Russell. In der Hauptrolle ist wieder Peter Lohmeyer zu sehen. In Google-Kalender eintragen