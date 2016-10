Das Erste 16:00 bis 16:30 Magazin W wie Wissen Fischt Fischers Fritz die falschen Fische? Platt macht satt - warum man Scholle und Co wieder guten Gewissens essen darf / Leere Netze vor Afrika - wie internationale Fangflotten einheimische Fischer um ihre Existenz bringen / Viel Tun um den Thun - wie japanische Forscher den Fischnachschub nachhaltiger machen wollen D 2016 2016-10-12 19:30 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Meeresbiologen schlagen Alarm - die Dorschbestände in der Ostsee gehen rapide zur Neige. Grund dafür: Die erlaubten Fangquoten liegen seit Jahren bis zu 80 Prozent über den von Wissenschaftlern empfohlenen Mengen, weil die Politik sonst die Existenz der Ostseefischerei gefährdet sieht. Doch wenn es keinen Dorsch mehr gibt, haben die Fischer auch keine Zukunft. Neue Fangnetze sollen helfen, die Dorschbestände zu schonen. "W wie Wissen" war bei den ersten Einsätzen mit an Bord. Weitere Themen: * Platt macht satt - warum man Scholle und Co wieder guten Gewissens essen darf. * Leere Netze vor Afrika - wie internationale Fangflotten einheimische Fischer um ihre Existenz bringen. * Viel Tun um den Thun - wie japanische Forscher den Fischnachschub nachhaltiger machen wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: W wie Wissen