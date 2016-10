Das Erste 14:30 bis 16:00 Komödie Ein Sommer auf Sylt D 2010 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Anne Berger, treusorgende Ehefrau und Mutter zweier Kinder, freut sich auf die lange geplanten Familienferien auf Sylt - der erste gemeinsame Urlaub seit Jahren. Ausgerechnet am Tag der Abreise muss sie jedoch erfahren, dass ihr Mann Stefan eine Affäre mit seiner Assistentin hat. Nachdem sie ihrer Wut auf resolute Weise Luft gemacht hat, fährt Anne kurz entschlossen mit ihren Kindern alleine los. Um für Stefan nicht auffindbar zu sein, quartiert sie sich in einer kleinen Pension ein, die von der etwas grantigen, aber herzensguten Lina Hansen geführt wird. Während Anne in Linas Sohn, dem eigenwilligen Fischer Jan, einen Verehrer findet, macht auch Stefan sich auf den Weg zur Ferieninsel. Er gibt sich reumütig und will Anne um jeden Preis zurückgewinnen. Die Frage ist nur, ob Anne daran überhaupt noch Interesse hat. - Die Familienkomödie "Ein Sommer auf Sylt" zeigt Christine Neubauer in einer echten Paraderolle. In weiteren Hauptrollen spielen Jochen Horst, David C. Bunners und Brigitte Janner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Neubauer (Anne Berger) David C. Bunners (Stefan Berger) Brigitte Janner (Lina Hansen) Jochen Horst (Jan Hansen) Giulia Karkhoff (Emily Berger) Jean-Luca Classen (Robert Berger) Nadeshda Brennicke (Meike Hartung) Originaltitel: Ein Sommer auf Sylt Regie: Thomas Nennstiel Drehbuch: Mathias Klaschka Kamera: Reiner Lauter Musik: Siggi Mueller, Joerg Magnus Pfeil Altersempfehlung: ab 6