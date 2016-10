Das Erste 13:00 bis 14:30 Heimatfilm Da wo die Liebe wohnt D, A 2002 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Skistar Hansi Sandgruber (Hansi Hinterseer) kehrt zu seinem Wildpark in die Tiroler Heimat Schönbichl zurück, um seine Jugendliebe zu heiraten, die Tierärztin Regina Brunner (Karina Thayenthal). Statt in die Flitterwochen zu fahren, eröffnen die Frischvermählten einen Gasthof, nicht ahnend, dass sie damit prompt den Zorn des Schwiegervaters Brunner (Ernst Griesser) wecken. Brunner war bislang der einzige Wirt im Ort und befürchtet schwindende Einnahmen, denn der vom Spielteufel besessene Bürgermeister steht bei Hansis Erzrivalin Viktoria Perterer (Anja Kruse) mit 50.000 Euro in der Kreide. Der gewieften Architektin kann dies nur recht sein: Sie zwingt den Zahlungsunfähigen, für adäquaten Ersatz zu sorgen. Denn die clevere Geschäftsfrau hat es auf die millionenschweren Mineralwasserquellen der Sandgrubers abgesehen. Um die Quellen in ihren Besitz zu bringen, schmiedet Viktoria eine weitere Intrige. Sie ködert Hansis Bruder Franz (Günter Waidacher) durch die großzügige Ernennung zum Geschäftsführer ihres Erlebnisparks. Der gutgläubige Franz fühlt sich geschmeichelt und ahnt nicht, dass er Viktoria in die Hände arbeitet, die nur danach trachtet, die Sandgrubers zu vernichten. Unterdessen wird Hansis Schwester Katharina (Evamaria Salcher) von ihrer Vergangenheit eingeholt. "Kathl" ist überglücklich, als Pater Sixtus (Harry Blank) plötzlich auftaucht, der totgeglaubte Vater ihrer Tochter Sonja (Laura Ferrari). Hansi ist jedoch erzürnt, nie wird er es Sixtus verzeihen, dass er seine 17-jährige Schwester seinerzeit schwanger im Stich ließ, statt zu seinem Kind und seinem gebrochenen Keuschheitsgelübde zu stehen. Zu allem Überfluss muss Hansi sich den verlockenden Avancen seiner hübschen Aushilfskellnerin Selina (Janina Voosen) erwehren, die ihrem Idol sogar zur Verleihung der "International Sports Awards" nach Monaco folgt. Selbst hier hat Viktoria die Finger im Spiel: Niemand weiß, dass Selina ihre Tochter ist. Als Teile des Wildparks überflutet werden und Selina plötzlich verschwindet, überstürzen sich die Ereignisse. An der Seite des ebenso beliebten wie erfolgreichen Ex-Ski-Rennläufers und Schlager-Idols Hansi Hinterseer Karina Thayenthal, Anja Kruse, Günter Waidacher und "Der schwarze Blitz von Kitz" Toni Sailer. In einer Gastrolle: Franz Klammer. Regie führte Kurt Ockermüller nach einem Drehbuch von Eduard Ehrlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Hinterseer (Hansi Sandgruber) Anja Kruse (Viktoria Perterer) Karina Thayenthal (Regina Sandgruber) Janina Voosen (Selina Mittermüller) Günter Waidacher (Franz Sandgruber jr.) Evamaria Salcher (Katharina 'Kathl' Sandgruber) Laura Ferrari (Sonja Sandgruber) Originaltitel: Da wo die Liebe wohnt Regie: Kurt Ockermüller Drehbuch: Eduard Ehrlich Kamera: Martin Stingl Musik: Hans Zinkl Altersempfehlung: ab 6