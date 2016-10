Das Erste 09:30 bis 10:00 Kinderserie Die Pfefferkörner Folge: 127 Geocaching D 2013 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Luis hat eine neue Leidenschaft: Geocaching. Ausgerüstet mit GPS-Gerät, rätselhaften Hinweisen und Köpfchen sucht er kleine, mit wertlosem Kleinkram bestückte Behälter, die andere Geocacher versteckt haben. Mit Hündin Feline ziehen Luis und Jessi los. Alles läuft wie geschmiert, bis sie sich trotz der Verbotsschilder auf ein verlassenes Fabrikgelände wagen und Feline in einen dunklen Schacht stürzt. Jessi und Luis müssen ihr in das unterirdische Tunnelsystem folgen und sie suchen. Bald finden sie Feline. Doch plötzlich fällt kein Licht mehr in den Tunnel: Zwei Altmetalldiebe, die sich ertappt fühlen, haben den Kanaldeckel auf die Öffnung gelegt und die beiden Pfefferkörner eingesperrt. Jessi und Luis suchen vergeblich einen Ausweg. Luis gerät in Panik, während sich Max und Nina auf die Suche machen. Als sie den Metalldieben über den Weg laufen, müssen sie handeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emilio Sanmarino (Luis de Lima Santos) Carolin Garnier (Nina Pellicano) Bruno Alexander (Max Paulsen) Martha Fries (Jessi Amsinck) Daniel Faust (Nobbi Stelter) Ole Fischer (Kalle Barth) Anna-Lena Schwing (Corinna) Originaltitel: Die Pfefferkörner Regie: Andrea Katzenberger Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Uwe Neumeister Musik: Mario Schneider, tonfarm filmstudio