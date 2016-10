Das Erste 07:35 bis 08:00 Magazin motzgurke.tv Wir zeigens Euch! Bücher - Lesen ist reine Zeitverschwendung! D 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Meike, Charlotte und Dean chillen in der Garage und schmökern in ihren Lieblingsbüchern, dabei träumen sie von einer Karriere als Schriftsteller. Aber woher nur die Idee zu einem Buch nehmen? Hausmeister Griesgrämer sind die vielen herumliegenden Bücher ein Dorn im Auge, er sieht ohnehin lieber fern. Um Motzgurke davon zu überzeugen, wie cool Bücher sein können, beschließen die Kids, eine Webshow dazu zu machen. Sie schicken Reporterin Smilla zu einem erfolgreichen Kinderbuchautor, der verrät, wie er auf die Ideen zu seinen Geschichten kommt. Wie aus einer Idee ein fertiges Buch wird, erfährt Nelly beim Besuch eines Verlagshauses. Dass sogar Kinder Bücher schreiben und veröffentlichen können, berichtet Felix von einem Besuch bei einem Workshop für junge Nachwuchsschriftsteller. Welches Mitglied der Clique am härtesten an einer Autorenkarriere arbeitet und ob Motzgurke am Ende doch noch seinen Fernseher gegen ein Buch tauscht, das seht ihr bei "motzgurke.tv". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: motzgurke.tv Altersempfehlung: ab 6