ZDFinfo 20:15 bis 21:00 Dokumentation Mörderischer Schwiegersohn - Der Fall Maureen Cosgrove GB 2015 2016-10-15 11:15 Stereo 16:9 Merken Die Dokumentation erzählt die Geschichten von aufsehenerregenden Fällen der britischen Kriminalgeschichte. Aus der Perspektive von Tätern und Opfern werden die Taten detailliert dargestellt. Polizei und Gerichtsmediziner erläutern die Motive und Hintergründe, exklusive Augenzeugen lassen durch ihre Schilderungen das Blut in den Adern gefrieren. Eine analytische Dokumentation über das Leben von Mördern und Opfern. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Countdown to Murder: Murdering the Mother-in-Law