Reportage Mördern auf der Spur Wenn Frauen morden D 2016 Es gibt Fälle, die lassen Ermittler nicht los: Kommissar Schwarz berichtet von einer regelrechten Hinrichtung. Ermittler Pütter erinnert sich an den Mord an einem Familienvater. Der Mord an dem zwielichtigen Mann zwingt Schwarz zu Ermittlungen im Milieu. Der Fall wird nicht einfacher, als er zwei verdächtigen Frauen begegnet. Pütters Fall gestaltet sich bei den Ermittlungen zunehmend grausamer. Der Ehemann ist nicht der einzige Tote. Originaltitel: Mördern auf der Spur