ZDFinfo 17:20 bis 18:05 Dokumentation Die Waffen der Ermittler Was Blut verrät GB 2015 2016-10-31 14:30 Stereo 16:9 Live TV Merken Blut - eine Körperflüssigkeit, die symbolisch für unsere Verletzlichkeit steht. Bei Verbrechen sind es oft kleine Blutspuren, welche die Ermittlungen voranbringen. Die Entwicklung der forensischen Wissenschaft hat die Verbrechensaufklärung einschneidend verändert. In drei Episoden präsentiert Chirurgin Gabriel Weston die Waffen der Ermittler und zeigt anhand spektakulärer Kriminalfälle die Relevanz der Forensik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Catching History?s Criminals: The Forensics Story