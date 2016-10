ZDFinfo 09:50 bis 10:30 Dokumentation Dem Verbrechen auf der Spur Das Geheimnis der Asche GB 2012 Stereo 16:9 Live TV Merken In dieser Reihe geht es um den Kampf gegen das Verbrechen mit Hilfe forensischer Methoden. In jeder Folge wird ein Spezialgebiet der modernen Kriminologie vorgestellt, anhand abgeschlossener, teils historischer Fälle. Diese Episode behandelt die Themen Feuer und Explosionen. Killer benutzen diese Möglichkeiten besonders gern, weil sie damit nicht nur ihre Opfer, sondern auch mögliche Spuren auslöschen. Zumindest glauben das viele. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Science of Crime