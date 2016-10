Servus TV 03:35 bis 04:20 Serien Hell on Wheels Der Rinderkrieg USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Bohannon erfährt von einem Angriff auf einige Eisenbahnarbeiter, bei dem ein Teil der Viehherde gestohlen wurde. Angeblich sollen Indianer dafür verantwortlich sein. Als er sich gemeinsam mit Elam auf die Suche nach den Tieren macht, muss er jedoch bald erkennen, dass jemand anderes hinter dem Überfall steckt. Free-TV-Premiere der dritten Staffel der packenden Westernserie aus dem Hause AMC, der Erfolgsschmiede hinter den preisgekrönten TV-Meilensteinen "Breaking Bad" und "The Walking Dead"! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anson Mount (Cullen Bohannan) Colm Meaney (Thomas "Doc" Durant) Common (Elam Ferguson) Christopher Heyerdahl (The Swede) Jennifer Ferrin (Louise Ellison) Robin McLeavy (Eva) Phil Burke (Mickey McGinnes) Originaltitel: Hell on Wheels Regie: Dennie Gordon Drehbuch: Mark Richard, Reed Steiner Kamera: Marvin V. Rush Musik: Kevin Kiner