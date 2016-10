Servus TV 22:55 bis 00:40 Drama Am Sonntag bist du tot IRL, GB 2014 2016-10-08 02:05 Stereo 16:9 HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Free-TV-Premiere: In einem irischen Küstendorf wurde ein Kind über viele Jahre von einem katholischen Pfarrer missbraucht. Der Geistliche ist inzwischen verstorben, und das Opfer zu einem jungen Mann herangewachsen. Während einer Beichte erfährt der neue Pater James Lavelle (Brendan Gleeson) von der Tat. Es ist der Vergewaltigte selbst, der zu ihm spricht. Der Mann sinnt auf Rache an der katholischen Kirche, und will nun Pater James töten. Er gibt dem Landpfarrer eine Woche Zeit bis zum Sonntag, um sich von Verwandten, Freunden und der irdischen Welt zu verabschieden. Trauer, Wut, Schuld und Sühne - um diese Themen dreht sich das ungewöhnliche Filmdrama "Am Sonntag bist du tot". Dennoch fehlt es dem Film von John Michael McDonagh nicht an skurrilen Figuren und witzigen Einfällen. Auch das Drehbuch steckt voller überraschender Wendungen, und so schafft es der britische Regisseur, dass sein Film auf mehreren Ebenen funktioniert: Als schwarze Komödie über das eigenartige Verhältnis der Iren zum Glauben und der Kirche, als spannender Thriller über die Bedrohung durch einen Mörder, sowie als bewegendes Sozialdrama über den systematischen sexuellen Missbrauch eines Jungen in einer Kirchengemeinde. Exzellent Brendan Gleeson als gutmütiger Pater James, der gegen das Böse in der Welt ankämpft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brendan Gleeson (Pater James Lavelle) Chris O'Dowd (Jack Brennan) Kelly Reilly (Fiona Lavelle) Aidan Gillen (Dr. Frank Harte) Dylan Moran (Michael Fitzgerald) Isaach De Bankolé (Simon) M. Emmet Walsh (Alter Mann) Originaltitel: Calvary Regie: John Michael McDonagh Drehbuch: John Michael McDonagh Kamera: Larry Smith Musik: Patrick Cassidy Altersempfehlung: ab 16