Servus TV 22:30 bis 00:25 Drama Am Sonntag bist du tot IRL, GB 2014 2016-10-08 02:10 Stereo 16:9 HDTV Düsteres Drama mit Brendan Gleeson ("The Guard") - Der gutmütige Vater James Lavelle erhält eine Morddrohung - im Beichtstuhl. Weil Lavelle aber das Beichtgeheimnis wahren will, und nicht zur Polizei geht, stellt er sich darauf ein, am Sonntag umgebracht zu werden. Von einem Mann, der einst von einem Priester missbraucht wurde, und nun Vergeltung üben will. Lavelle läuft nicht davon, er versucht seinen Mörder von der Güte Gottes zu überzeugen. Und dafür hat er noch exakt eine Woche Zeit. - Ungewöhnliche Geschichte um Rache und Vergebung ... Schauspieler: Brendan Gleeson (Pater James Lavelle) Chris O'Dowd (Jack Brennan) Kelly Reilly (Fiona Lavelle) Aidan Gillen (Dr. Frank Harte) Dylan Moran (Michael Fitzgerald) Isaach De Bankolé (Simon) M. Emmet Walsh (Alter Mann) Originaltitel: Calvary Regie: John Michael McDonagh Drehbuch: John Michael McDonagh Kamera: Larry Smith Musik: Patrick Cassidy Altersempfehlung: ab 16