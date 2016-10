Servus TV 19:00 bis 20:10 Reportage Michael Martin - Wüstenplanet Erde Wüsten der Nordhalbkugel 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken In keiner anderen Wüste herrscht ein derart extremer Temperaturunterschied wie in der Wüste Gobi in Zentralasien. Der renommierte Wüstenforscher und Fotograf Michael Martin durchquert sie im Winter auf dem Motorrad, und besucht unter anderem das Kloster Amarbuyan. In Tadschikistan erfährt er mehr über die Lebensweise der Nomaden im Pamirgebirge. Und in der indischen Wüste Thar lernt Michael Martin das Dorfleben kennen. Nach einer Expedition durch die arabische Wüste Rub al Khali geht es zu den atemberaubenden Dünen der Sahara, der größten Wüste der Erde. In Google-Kalender eintragen