Servus TV 13:50 bis 14:48 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1988 Stereo 16:9 HDTV Herriot sieht schweren Zeiten entgegen: Er muss sich aktuell nicht nur um seine tierischen Patienten in der Praxis kümmern, sondern auch um seine Ehefrau. Diese liegt mit einem Bandscheibenvorfall im Bett, wodurch sich Herriot nun auch um den Haushalt kümmern muss. Trotzdem findet er Zeit, um an einer Pferdewette teilzunehmen. Sein Kollege Tristan Farnon ist indes zurück in der Praxis. Doch bei Eis und Schnee fällt ihm die Arbeit besonders schwer. Schauspieler: Christopher Timothy (James / James Herriot) Robert Hardy (Siegfried / Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan / Tristan Farnon) Lynda Bellingham (Helen Herriot) John McGlynn (Calum Buchanan) Margaretta Scott (Mrs Pumphrey) Philip Martin Brown (Jack Scott) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Roderick Graham Drehbuch: Terry Hodgkinson Musik: Johnny Pearson