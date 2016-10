Servus TV 11:35 bis 12:43 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1988 Stereo 16:9 HDTV Merken James Herriot erhält Besuch von seinem alten Schulfreund Andrew Bruce, der sich schnell für das Landleben begeistert. Er plant in der Nähe ein Grundstück zu erwerben. James nimmt Andrew mit zu seinen Hausbesuchen, wodurch Andrew einige ungewöhnliche Menschen kennenlernt. Doch James benötigt auch Rat: Er weiß immer noch nicht, ob er Dr. Bennets Angebot annehmen soll. Er wendet sich an seinen alten Freund und hofft, endlich Klarheit zu erlangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Lynda Bellingham (Helen Herriot) John McGlynn (Calum Buchanan) James Grout (Granville Bennett) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Peter Moffatt Drehbuch: James Herriot, Alfred Shaughnessy Musik: Johnny Pearson

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 13:00

Seit 299 Min. Menschmaschine

Sonstiges

3sat 09:30 bis 18:00

Seit 149 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 15:40

Seit 119 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 10:30 bis 12:00

Seit 89 Min.