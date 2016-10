Servus TV 09:25 bis 10:25 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1988 2016-10-24 14:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Als das Fernsehen in Darrowby Einzug hält, gehört der Tierarzt Siegfried Farnon zu seinen ersten leidenschaftlichen Verfechtern. Seine Kollegen James Herriot und Calum Buchanan sind jedoch viel zu beschäftigt, um sich von der Euphorie mitreißen zu lassen. In der Praxis gibt es viel Arbeit. Ein Fuchs wurde angeschossen und Herriott muss sich um eine scheintote Katze kümmern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Lynda Bellingham (Helen Herriot) John McGlynn (Calum Buchanan) Derek Hicks (Willy Bannister) Ruth Holden (Mary Jane Wain) Peter Benson (Bernard Wain) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Bob Blagden Drehbuch: Brian Finch Musik: Johnny Pearson