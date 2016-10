Servus TV 09:20 bis 10:28 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1988 Stereo 16:9 HDTV Merken In der Tierarztpraxis von Herriot und Farnon landet diesmal ein ganz spezieller Patient: ein Hund mit drei Beinen. Besonders Herriot hat es das Tier angetan. Siegfried wird indes von einem Farmer gerufen, der den Ausbruch der Maul- und Klauenseuche befürchtet. Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, droht dem Landwirt der finanzielle Ruin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Mary Hignett (Mrs. Hall) Lynda Bellingham (Helen Herriot) Margaretta Scott (Mrs. Pumphry) Madge Ryan (Miss Harbottle) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Roderick Graham Drehbuch: John Byrne Kamera: Colin Deehan Musik: Johnny Pearson