NDR 01:50 bis 02:30 Reportage Rute raus, der Spaß beginnt! Angelparadies Fischland D 2016 Stereo HDTV Der Name ist Programm, insbesondere für Angler: Fischland! An der rauen Ostseeküste oder im ruhigeren, windgeschützten Bodden lauern überall kapitale Fische. Das "Rute raus"-Team versucht es zunächst ganz früh morgens im Ostseebad Wustrow von der Seebrücke. Hier gibt es die Chance auf Dorsch, Scholle und auch Meerforelle. Das Problem: Seit einigen Tagen macht Starkwind das Angeln an der Küste fast unmöglich. Deshalb stehen NDR Angelexperte Horst Hennings und Moderator Heinz Galling schon um 5.00 Uhr früh auf der Seebrücke und versuchen, mit schweren Grundbleien und kräftigen Brandungsruten einen Dorsch oder eine Flunder zu fangen. Etwas ruhiger ist das Angeln vom Boot aus und mit Wathose im Saaler Bodden stehend. Hier bekommen die beiden Angler Verstärkung von "Lachs-Reiner". Reiner Hahn handelt mit Räucherfisch, ist passionierter Angler und kennt sich auf dem Fischland perfekt aus. Er soll Horst und Heinz zeigen, wo die kapitalen Zander lauern. Zunächst versuchen es die drei vom Boot aus, am nächsten Tag im Bodden, ausgerüstet mit der Wathose. Das Ziel ist klar: ein kapitaler Hecht oder ein dicker Bodden-Zander soll gefangen werden. Als Fischgericht steht diesmal Zander im Silbermantel auf der Speisekarte. Der Fisch muss allerdings erst einmal gefangen werden. Originaltitel: Rute raus, der Spaß beginnt! Regie: Heinz Galling