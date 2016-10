NDR 23:25 bis 00:20 Serien Die Erbschaft DK 2014 Stereo HDTV Live TV Merken Der Tod der international anerkannten Künstlerin Veronika Grønnegaard bringt ihre vier erwachsenen Kinder wieder zusammen auf das gemeinsame Anwesen der Familie. Aber die Trauer um die verlorene Mutter und die Freude über das Wiedersehen der entfremdeten Geschwister währt nicht lange. Denn das Gut der Familie hinterlässt Veronika, zur Überraschung aller, ausgerechnet ihrer unehelichen Tochter Signe. Schon bald kommt es zum erbitterten Streit um das Erbe, bei dem viele dunkle Geheimnisse zutage treten. Signe und Andreas sind dabei, Gut Grønnegaard nach ihren Vorstellungen umzubauen. Nachdem der Versuch, sich 400.000 Kronen von Gro zu borgen, fehlschlägt, wendet sich Emil an Signe. Sie zeigt sich interessiert, sozusagen Teilhaber an dem Resort in Thailand zu werden, zumal Emil einen Darlehensvertrag mit ihr abschließen will. Aber Gro rät Signe ab. Sie macht ihr klar, dass es keine Hilfe für Emil bedeuten würde, da er nie gelernt hat, Verantwortung zu übernehmen und für Fehler einzustehen. Er hat immer das Geld anderer ausgegeben. Es kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen Signe und Emil. Verzweifelt wendet er sich an Solveig, die ihm das Geld für ein Flugticket besorgt, damit er das Resort in Thailand verkaufen kann. Kim hat der neuen Kunstsammlung abgeraten, Gro als Kuratorin zu verpflichten. Nun erpresst sie ihn, und er ist gezwungen, sich dafür einzusetzen, dass sie ihren Posten in der Kunsthalle wiederbekommt. Er ist vor Jahren bei seiner Firmengründung ein unlauteres Geschäft mit Veronika eingegangen, mit dem er sich ein Bankdarlehen erschlichen hat. Frederik nimmt therapeutische Hilfe in Anspruch. Lise will die Scheidung. Johns Trainervertrag wird für drei Jahre verlängert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Trine Dyrholm (Gro Grønnegaard) Carsten Bjørnlund (Frederik Grønnegaard) Mikkel Boe Følsgaard (Emil Grønnegaard) Marie Bach Hansen (Signe Larsen) Kirsten Olesen (Veronika Grønnegaard) Jesper Christensen (Thomas Konrad) Kenneth M. Christensen (Andreas Baggesen) Originaltitel: Arvingerne Regie: Louise N. D. Friedberg Drehbuch: Maja Jul Larsen, Maya Ilsøe Kamera: Erik Molberg Hansen Musik: Magnus Jarlbo, Sebastian Öberg Altersempfehlung: ab 12