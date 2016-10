NDR 22:35 bis 23:25 Krimiserie Morden im Norden Folge: 33 Der letzte Drink D 2014 Stereo Untertitel HDTV Wieder da Merken Kriminaldirektor Lars Englen wird Opfer interner Umstrukturierungen. Er muss fortan mit Finn Kiesewetter in den Außendienst. Die beiden haben gleich einen neuen Fall. Die 19-jährige Coco wird tot am Strand aufgefunden. Sie war stark alkoholisiert. Finn und Lars vermuten eine Methanol-Vergiftung, denn der Alkohol, den die junge Frau zu sich genommen hat, war selbstgebrannt. Das Mädchen gehört zu einer "erlebnispädagogischen Gruppe", die ihr Quartier auf dem naheliegenden Campingplatz aufgeschlagen hat. Wer aber hatte ein Interesse an ihrem Tod? Zunächst befragen die Ermittler die Sozialpädagogen und die Mitglieder der Gruppe. Auch der Platzwart, der den selbstgebrannten Schnaps verkauft, ist verdächtig. Ein Motiv hat ebenfalls Ben Hübner. Cocos Freund hatte Grund zur Eifersucht, denn die Auswertung ihres Handys ergab, dass es da noch jemanden gab. Und: Wer hat Coco die letzte SMS geschrieben, um sich nachts mit ihr am Steg zu verabreden? Finn Kiesewetter - Sven Martinek Lars Englen - Ingo Naujoks Elke Rasmussen - Tessa Mittelstaedt Sandra Schwartenbeck - Marie-Luise Schramm Herr Schroeter - Veit Stübner Dr. Strahl, Pathologe - Christoph Tomanek Ernst - Jürgen Uter In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sven Martinek (Finn Kiesewetter) Ingo Naujoks (Lars Englen) Tessa Mittelstaedt (Elke Rasmussen) Marie-Luise Schramm (Sandra Schwartenbeck) Veit Stübner (Herr Schroeter) Christoph Tomanek (Dr. Strahl, Pathologe) Jürgen Uter (Ernst) Originaltitel: Morden im Norden Regie: Holger Schmidt Drehbuch: René Förder, Stephan Pächer Kamera: Nicolai Kätsch