NDR 21:45 bis 22:35 Familienserie Der Dicke Falsches Spiel D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Wieder da Live TV Merken Bodo Merker und sein Vater werden bei einem Einbruch von der Polizei erwischt. Während es Bodo gelingt, zu fliehen, wird sein vorbestrafter Vater verhaftet. Um ihn vor dem Gefängnis zu bewahren, wendet sich Bodo Hilfe suchend an Gregor Ehrenberg, der die Verteidigung übernimmt. Bodos Mutter engagiert währenddessen die ehrgeizige und distanzierte Anwältin Isabel von Brede für die Verteidigung ihres Sohnes. Nach anfänglichen Schwierigkeiten arrangieren sich Ehrenberg und Isabel von Brede. Gemeinsam ziehen sie an einem Strang und beobachten meist verwundert, aber auch interessiert, die Herangehensweise des anderen. Darüber vernachlässigt Ehrenberg einen anderen Mandanten, seinen Vermieter Kriener, der einen zahlungsunfähigen Mieter loswerden will. Ehrenbergs Assistentin Yasmin und seine Putzfrau Gudrun kümmern sich auf ihre ganz eigene Weise um den Streitfall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Pfaff (Gregor Ehrenberg) Gisela Schneeberger (Christina Ehrenberg) Katrin Pollitt (Gudrun Kowalski) Fabian Meier (Bodo Merker) Naomi Krauss (Hanna Merker) Sabine Postel (Isabel von Brede) Burcu Dal (Yasmin Ülküm) Originaltitel: Der Dicke Regie: Josh Broeker Drehbuch: Thorsten Näter Kamera: Clemens Messow Musik: Andreas Bick