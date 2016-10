NDR 20:15 bis 21:45 Liebesfilm Das Glück ist eine Insel D 2001 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als allein erziehende Mutter hat es die junge Rechtsanwältin Dr. Corinna Jakobs nicht immer leicht gehabt. Doch jetzt steht die talentierte Juristin vor ihrem beruflichen Durchbruch: Sie soll den Hauptkunden ihrer Kanzlei vertreten. Der angesehene Hamburger Fischfabrikant und wohlhabende Fangflottenbesitzer Johann Petersen wird in der Presse immer wieder von dem Ökoaktivisten Dr. Jens Groote attackiert. Der auf einer Nordseeinsel lebende Umweltschützer wirft Petersen vor, in Naturschutzgebieten zu fischen. Corinna weiß, dass dieser Fall einiges Fingerspitzengefühl erfordert. Um einem medienwirksamen Prozess aus dem Weg zu gehen, will die Anwältin den Naturschützer unter Androhung einer hohen Bußgeldstrafe zu einer außergerichtlichen Einigung zwingen. Ein Besuch auf Grootes Nordseeinsel kommt Corinna dabei sehr entgegen, denn die Seeluft ist für ihre an chronischem Husten leidende Tochter Melanie die beste Medizin. Überrascht muss Corinna feststellen, dass Melanie mit Grootes Sohn Patrick seit einiger Zeit eine Brieffreundschaft unterhält. Groote selbst ist jedoch nicht nur unfreundlich, sondern erweist sich zudem als schwieriger Verhandlungspartner. Bei einer gemeinsamen Bootsfahrt demonstriert Groote der in diesem Punkt ahnungslosen Anwältin, welchen Schaden Petersens Fangflotten anrichten. Und zu allem Überfluss muss Corinna bemerken, dass sie den raubeinigen Kerl eigentlich gar nicht so unsympathisch findet. Ausgerechnet jetzt kommt Corinnas Verlobter Bruno zu einer Stippvisite angereist. Das macht die Situation nicht einfacher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maria Furtwängler (Dr. Corinna Jakobs) Christian Kohlund (Dr. Jens Groote) Ann-Sophie Dietrich (Melanie Jakobs) Ivo Möller (Patrick Groote) Valerie Niehaus (Saskia Janssen) Stefan Reck (Bruno Höhler) Antje Hagen (Frau Harms) Originaltitel: Das Glück ist eine Insel Regie: Gloria Behrens Drehbuch: Manfred Buzzi, Sebastian Andrae Kamera: Andreas Zickgraf Musik: Kambiz Giahi Altersempfehlung: ab 6