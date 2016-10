NDR 18:00 bis 18:45 Magazin Nordtour Das norddeutsche Reisemagazin 20 Jahre Wilhelmshöhe / Jachtmuseum in Flensburg / Kraft schöpfen und Natur genießen beim Walken im Watt / Herbst auf dem Hümmling: das Künstlerpaar Saltik aus Sögel / Der besondere Ausflug: "Route der Strafjustiz" / Schachtelwesen aus Eckernförde / maluka: "weißes Gold" vom Kummerower See / Leckere Vielfalt: Herbstäpfel aus der Region / Neues Leben in der alten Mühle von Grebin / Von Buskreuzfahrten und Fasshoteliers / Bilder aus Hamburg Hohenfelde D 2016 2016-10-09 06:00 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken 20 Jahre Wilhelmshöhe Schon im Jahr 1890 war die Wilhelmshöhe westlich von Warnemünde ein kleines Ausflugslokal mit fantastischem Meerblick etwas außerhalb des mondänen Badebetriebes im Ostseebad. Nach dem Ende der DDR drohte dem beliebten Lokal das Aus! Dank der Hartnäckigkeit von Wolfgang und Barbara Soyk konnte es gegen alle Widerungen erhalten werden. Direkt an der Steilküste und mitten im Küstenwald gelegen, feiert nun das nordisch blau-weiße Hotel mit großer öffentlich zugänglicher Terrasse 20-jähriges Jubiläum. Und die Unternehmensnachfolge ist auch schon gesichert. Jachtmuseum in Flensburg Es ist das neueste Projekt von Unternehmer Oliver Berking: Im Yachting Heritage Center im Flensburger Industriehafen können ab sofort historische Jachten bewundert werden. Kraft schöpfen und Natur genießen beim Walken im Watt Eleonore Dehne-Seer kennt sich aus mit den Gezeiten und bietet Nordic-Walking-Touren im Watt an. Rund zehn Kilometer lang ist die Strecke durch den Nationalpark Wattenmeer, auf der die Übungsleiterin Wissenswertes rund um diesen Lebensraum vermittelt. Ausgangspunkt ist Cappel-Neufeld. Herbst auf dem Hümmling: das Künstlerpaar Saltik aus Sögel Die "Nordtour" hat ein urbanes Künstlerpaar in einer der ländlichsten Gegenden Norddeutschlands besucht. Diplomdesignerin Andra Saltik-Linkhorst macht Fotokunst und betreibt einen Laden in Sögel. Ihr Mann, der Chirurg und Maler Nazmi Saltik, ist zwar schon in Ruhestand, arbeitet aber als Vertretung im Hümmling Hospital. Der besondere Ausflug: "Route der Strafjustiz" Die neue Sonderausstellung "Grenzenlos Strafen" im emsländischen Lingen zeigt die Entwicklung der Strafjustiz in der Region und der angrenzenden, niederländischen Provinz Drenthe. Auf einer "Route der Strafjustiz" von Lingen nach Coevorden lernt man die Orte der teilweise recht schaurigen Geschehnisse kennen. Schachtelwesen aus Eckernförde Schachtelwesen sind filigran gemalte Figürchen auf auseinander geklappten Streichholzschachteln, gemalt von der Künstlerin Rita Frind. Im Künstlerdorf Carlshöhe in Eckernförde lässt sie in ihrem Atelier ihrer Fantasie und den Farben freien Lauf. Die "Nordtour" ist dort zu Gast. maluka: "weißes Gold" vom Kummerower See Marie-Luise Franz betreibt in Gnevezow seit drei Jahren das Atelier maluka für Porzellan und Keramik. Ihr Markenzeichen ist weißes Porzellan, das sie in einer enormen Vielfalt herstellt: Teegeschirr, Vasen, Kerzenhalter, Windlichter, filigraner Schmuck, oft in edlen minimalistischen Formen. Durch verschiedene Techniken gestaltet sie fantasievolle Haptiken. Leckere Vielfalt: Herbstäpfel aus der Region Viele Menschen finden wieder Geschmack an alten Apfelsorten. In Kraatz, zwischen Feldberg und Woldegk, stellen Florian Profitlich und Edda Müller aus den Äpfeln Saft und Wein her. Dafür haben die "Apfelwinzer" schon einige Preise bekommen. Neues Leben in der alten Mühle von Grebin Tina Benz lebt in Grebin/Ostholstein. Seit Kurzem betreibt sie in der alten Mühle am Ort ein Café und veranstaltet dort Liederabende, bei denen sie auch selbst auftritt. Dazu entwirft sie Feengärten und hat natürlich auch einen eigenen. Zwischen Mühle und Feengarten liegen noch ein Weinberg und ein Gestüt, das die aktive Frau zusammen mit ihrem Mann betreibt. Die "Nordtour" begleitet Tina Benz in ihrem Alltag. Von Buskreuzfahrten und Fasshoteliers Der Amphibienbus ist eine neue Attraktion in Hamburg. Mit ihm kann man ganz neue Blickwinkel von der Wasserseite her erleben. Außerdem steuert der Bus Hamburgs einziges Fasshotel in Ochsenwerder an. Bilder aus Hamburg Hohenfelde Das sogenannte Hohe Feld war ein Gebiet vor den Toren der Stadt Hamburg. 1679 diente es noch als freies Schussfeld und durfte nicht bebaut werden. Wahrscheinlich hat der Hamburger Stadtteil Hohenfelde daher seinen Namen. Ulf Neumann zeigt seine Lieblingsecken im Stadtteil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thilo Tautz Originaltitel: Nordtour