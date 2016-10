NDR 13:30 bis 14:00 Dokusoap Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo - Mia, meine Mia Mia, meine Mia / Leoparden: Die Neue im neuen Terrain / Elefanten: Die Neuen lernen Sächsisch / Krake: Der Neue wird getauft D 2014 Stereo Untertitel HDTV Merken Leoparden: die Neue im neuen Terrain Mia, eine Leoparden-Dame aus dem tschechischen Zoo Olmütz, musste nach ihrer Ankunft zunächst einge Monate hinter den Kulissen ausharren. Wurmkur in der Quarantäne. Jetzt endlich gibt der Zootierarzt grünes Licht, Mia darf nach draußen, vom Käfig auf die aufwändig gestaltete Außenanlage. Leopardenpfleger Lasse Nieberding und seine Kollegen sind gespannt. Wie wird sich Mia verhalten? Kennt sie Stromzäune und Glasscheiben? Manches muss Mia auf die schmerzvolle Weise lernen. Elefanten: Die Neuen lernen Sächsisch Elefanten-Dame Thura und ihre Tochter Rani aus Hamburg sind vor Kurzem im Zoo Leipzig eingetroffen und gewöhnen sich nur langsam an ihr neues Zuhause. Robert Stehr und die anderen Elefantenpfleger tun alles, um den beiden Dickhäutern die Eingewöhnung so leicht wie möglich zu machen. Dabei hilft vor allem: Routine, immer wieder dieselben Abläufe. Doch bei der Morgentoilette zeigt sich: Vor allem die kleine Rani ist noch ein bisschen verwirrt von den sächsischen Gepflogenheiten. Krake: der Neue wird getauft Lothard Dudek bleibt stur: Erst wenn der neu angekommene Krake eine knifflige Aufgabe gelöst hat, wird er getauft. Das Problem: Bislang hat er sich eher ungeschickt angestellt. Unter den Tierpflegern wird schon gespottet. Hat der Namenlose acht linke Hände? Nun startet Lothar einen erneuten Versuch: Im Delikatessengeschäft besorgt er eine frische Auster. Nur wenn der Oktopus sie knackt, wird der Name verraten. Ob es diesmal klappt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.