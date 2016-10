ZDF 03:40 bis 04:10 Magazin ML mona lisa Frauen, Männer & mehr Missbraucht - und keiner hat's gemerkt? / "Barnahus" - Zufluchtsort für Kinder / Alleinerziehende auf Partnersuche / Hinterm Rampenlicht: Uschi Glas / Der Traum vom Baumhaus D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Missbraucht - und keiner hat's gemerkt? Fast 30 Jahre lang umgab eine Mauer des Schweigens die Elly-Heuss-Knapp-Schule in Darmstadt. Ein Lehrer hatte jahrelang Schüler sexuell missbraucht - und niemand ist dagegen eingeschritten. "Barnahus" - Zufluchtsort für Kinder Das "Kinderhaus" in Schweden ist ein Koordinationszentrum, an dem alle Fäden zusammenlaufen, wenn es um Kindesmissbrauch geht. Bei einem Verdacht kann so schnell und umfassend agiert werden. Ein Kompetenz-Team, das aus Medizinern, Ermittlern, Kinder-Psychologen und Staatsanwälten besteht, nimmt seine Arbeit auf, sobald ein Fall von Missbrauch oder Misshandlung eines Kindes bekannt wird. Während im Hintergrund die Ermittlungen laufen und Spezialisten tätig werden, gibt es vordergründig nur eine Kontaktperson für das Kind. Das heißt, das Kind muss nur einer Vertrauensperson gegenüber aussagen, die wiederrum in Vertretung aller anderen Amtspersonen agiert. Den gepeinigten Kindern soll es dadurch erleichtert werden, den Missbrauch zu stoppen und Erlebtes zu verarbeiten. Alleinerziehende auf Partnersuche Der Tag ist durchgetaktet, für Singles mit Kind bleibt wenig Zeit für eigene Bedürfnisse. Die Suche nach einem Partner ist entsprechend schwierig. Schön, wenn es dann trotzdem klappt. Hinterm Rampenlicht: Uschi Glas Schauspielerin Uschi Glas verrät bei "ML" unter anderem, wie sie sich gegen ihren Vater durchsetzen lernte, warum Erfolg in jeder Hinsicht wichtig ist, und warum sie nichts bereut. Der Traum vom Baumhaus "Bald ist mein Baumhaus fertig", schwärmt Ina Knobloch. Schon immer träumte die Biologin davon, hoch oben zwischen den Urwaldwipfeln in Costa Rica ihr Domizil zu errichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Barbara Hahlweg Originaltitel: ML Mona Lisa