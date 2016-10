ZDF 02:05 bis 03:35 Thriller Spiel mit der Angst CDN, USA, GB 2007 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wie weit würdest du gehen, um deine Familie zu schützen? Diese Frage muss sich Gerard Butler alias Neil Randall in dem packenden Thriller "Spiel mit der Angst" stellen. Ein Unbekannter hat die kleine Tochter der Randalls in seine Gewalt gebracht und macht den Eltern nun mit einem boshaften Psychospiel das Leben zur Hölle. Ex-James Bond Pierce Brosnan einmal ganz anders: als undurchsichtiger Entführer, der seine Macht genießt. Der Gauner Ryan steigt zu dem Ehepaar Randall in den Wagen und stellt diverse Forderungen, die es erfüllen muss, wenn es sein Töchterchen Sophie lebend wiedersehen will. Was bezweckt der Erpresser (Pierce Brosnan) damit? Die Randalls (Gerard Butler, Maria Bello) werden nicht klug aus ihm. Wohin geht diese gnadenlose Irrfahrt durch Chicago? Und wie hoch ist der Preis für das Leben ihrer Tochter (Emma Karwandy)? Zunächst muss Neil sein Bankkonto leeren, um sein ganzes Vermögen wenig später durch das Autofenster flattern zu sehen. Dann soll das Pärchen einen Antiquitätenhändler bestehlen, um den undurchsichtigen Kidnapper zum Essen einzuladen. Und zur Krönung des Tages muss der verzweifelte Vater auch noch den Verrat hochbrisanter Firmengeheimnisse zulassen. Doch je weiter der Entführer die Psychospielchen mit seinen Geiseln treibt, desto ratloser werden diese. Regisseur Mike Barker ("Der Seewolf") hält mit seinem actiongeladenen Film den Zuschauer in Atem, indem er geschickt alle Erwartungen gegen den Strich bürstet. Der effektvolle Mix aus Hollywoodhits wie "Kopfgeld", "Stirb langsam 3" und "Final Call" verspricht beste Kinounterhaltung mit Star-Appeal. "Phantom der Oper"-Entdeckung Gerard Butler ("300", "Die nackte Wahrheit", "Olympus Has Fallen", "London Has Fallen") und Maria Bello ("A History of Violence", "Prisoners", "Die fünfte Welle") spielen neben Pierce Brosnan, einem der erfolgreichsten James Bond-Darsteller, der seither mit unkonventionellen Rollen ("Mord und Margaritas", "Mamma Mia", "The November Man", "Survivor") überraschte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierce Brosnan (Tom Ryan) Maria Bello (Abby Randall) Gerard Butler (Neil Randall) Claudette Mink (Judy Ryan) Chris Astoyan (Daniel) Samantha Ferris (Diane) Emma Karwandy (Sophie Randall) Originaltitel: Butterfly on a Wheel Regie: Mike Barker Drehbuch: William Morrissey Kamera: Ashley Rowe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 16