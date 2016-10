ZDF 23:30 bis 01:35 Krimi James Bond 007 - Lizenz zum Töten GB, USA 1989 Nach den Charakteren von Ian Fleming Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken James Bond und sein Freund Felix Leiter, der vom CIA zur Drogenbehörde wechselte, nehmen nach einer waghalsigen Verfolgungsjagd den Drogenkönig Sanchez fest. Durch Bestechung eines Beamten gelingt diesem aber schon am nächsten Tag die Flucht. Bevor sich Sanchez absetzt, verletzt er Leiter lebensgefährlich und tötet dessen Frau. Für Bond bedeutet dies den Auftakt zu seinem ganz persönlichen Rachefeldzug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Dalton (James Bond) Carey Lowell (Pam Bouvier) Robert Davi (Franz Sanchez) Talisa Soto (Lupe Lamora) Anthony Zerbe (Milton Krest) Frank McRae (Sharkey) David Hedison (Felix Leiter) Originaltitel: Licence to Kill Regie: John Glen Drehbuch: Michael G. Wilson, Richard Maibaum Kamera: Alec Mills Musik: Michael Kamen Altersempfehlung: ab 16

