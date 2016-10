Solider "Wilsberg"-Krimi mit Leonard Lansink und Oliver Korrittke. Busfahrer Enno will nach seiner Haftstrafe gegen den damaligen Vorwurf des versuchten Mordes vorgehen. Währenddessen macht sein damaliges Opfer Kamilla wieder von sich reden, da sie sich erneut bedroht fühlt. So wird Ekki als Busreisender eingeschleust. Als plötzlich Kamillas Leiche gefunden wird, sind sich Ekki und Alex schnell einig, wer der Täter ist. Nur Wilsberg zweifelt … Gewohnt gute Krimiqualität. In Google-Kalender eintragen